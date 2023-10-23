«Крупный игрок»: в США оценили риски большой войны между Израилем и Палестиной

Как Вашингтон влияет на конфликт в секторе Газа?

Американские власти не видят признаков, указывающих на возможность серьезной эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«Прямо сейчас мы не наблюдаем признаков того, что крупный игрок стремится к крупной эскалации… Мы направляем в регион дополнительные военные средства. Мы следим за этим очень и очень пристально», — сказал он.

По его словам, даже после множества совершенных атак, вызывающих обеспокоенность, Вашингтон делает все необходимое для защиты своей армии, особенно тех подразделений, которые находятся в Ираке и Сирии.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Позднее, 20 октября, Иерусалим принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. В планы ЦАХАЛ входит разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников. А сегодня Израиль отложил наземную операцию до прибытия дополнительных ВС США.

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