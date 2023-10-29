Минус два: силы ПВО России перехватили и уничтожили боевые самолеты ВСУ

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Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

МО РФ: ПВО за сутки сбила украинский истребитель Су-25 и штурмовик МиГ-29

Минус два: силы ПВО России перехватили и уничтожили боевые самолеты ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Помимо двух самолетов, Украина лишилась четырех ракет ATACMS и 36 дронов.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели. С соответствующим отчетом о проведенной работе вышли представители Минобороны РФ.

Пока Украина выстраивает новую тактику по сбору заемных средств с государств-партнеров, армия Зеленского терпит окончательное и бесповоротное фиаско. Только за последние сутки неонацисты лишились солидного количества техники: практически весь арсенал ВСУ был раздавлен российскими бойцами и системой ПВО.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области», — гласит официальное сообщение.

Кроме того, в распоряжение российских солдат попали две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов.

Для РФ подобный улов стал рядовой, но все же удачей: до этого Минобороны получило в свое распоряжение новую партию истребителей Су-35С поколения 4++. Планируется, что полученные самолеты помогут российским военным установить господство в воздухе, а заодно позволят эффективно и быстро уничтожать наземные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны рассказали о возможностях новейшей ракеты ЛМУР.

Тема:
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