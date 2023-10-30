«Как только наступит мороз»: в США предрекли ВСУ поражение в ближайшие месяцы

Российские войска уже готовятся перейти Днепр.

С наступлением холодов украинская армия может не выстоять против российских войск. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам эксперта, россияне могут перейти Днепр с наступлением морозов, и это станет возможным уже через месяц.

«Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — отметил Макговерн.

Он добавил, что даже в случае одобрения конгрессом США нового пакета военной помощи Украине это не спасет ВСУ. Макговерн уверен, что киевский режим может потерпеть окончательное поражение в ближайшие месяцы.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что из-за войны между Израилем и Палестиной западные страны сокращают поддержку Украины, а это может серьезно сказаться на ее боеспособности. После полного прекращения западной помощи ВСУ продержатся на поле боя не больше нескольких недель, считает Джонсон.

Он также обратил внимание на то, что значительное число украинских боевиков складывает оружие и сдается в плен Вооруженным силам России (ВС РФ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о поражении Украины в конфликте с Россией.