В чем заключается работа бойцов уникального подразделения?

В зоне спецоперации появился первый спецбатальон саперов — пилотов дронов. Об уникальном открытии РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным «Сотый».

«Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <…> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», — поделился собеседник.

Для каждого дрона создается индивидуальный инженерный боеприпас. Для этого в батальоне есть специалист, который занимается доработкой беспилотников.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский скрывает жуткую правду о провалах ВСУ на фронте.