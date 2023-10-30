Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ

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Рита Миронова
Рита Миронова 52 0

В зоне СВО создали первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

В чем заключается работа бойцов уникального подразделения?

В зоне спецоперации появился первый спецбатальон саперов — пилотов дронов. Об уникальном открытии РИА Новости рассказал начальник штаба батальона инженерного соединения Южного военного округа с позывным «Сотый».

«Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <…> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», — поделился собеседник.

Для каждого дрона создается индивидуальный инженерный боеприпас. Для этого в батальоне есть специалист, который занимается доработкой беспилотников.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский скрывает жуткую правду о провалах ВСУ на фронте.

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Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ

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