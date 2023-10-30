Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тыс. человек и почти 600 танков
Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI
Министр обороны России прилетел в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме.
С 4 июня 2023 — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч человек раненными и убитыми. Такими цифрами поделился министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.
«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил глава Минобороны.
Шойгу также подчеркнул, что техника Киева также прилично пострадала — армии России удалось уничтожить 1900 бронемашин и примерно 600 танков. Никаких успехов украинской стороне на фронте добиться не удалось.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. У министра обороны России серьезная задача в столице КНР.
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