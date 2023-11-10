Быть Ольгой Бузовой: звездный стилист разгадал феномен поющей ведущей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 46 0

Звездный стилист Омар Байрамов разгадал феномен популярности Ольги Бузовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Артистка нередко сталкивается с травлей и с обвинениями в бесталанности, но это не мешает ей быть на пике популярности.

Стилист Ольги Бузовой разгадал ее феномен. В этом Омар Байрамов эксклюзивно признался корреспонденту 5-tv.ru на премии Fashion People Awards 2023.

Дива отечественного шоу-бизнеса нередко подвергается критике и нападкам со стороны коллег по цеху и злопыхателей. Часто осуждают вокальные данные артистки, внешность, умственные способности.

«Ольга Бузова — это Ольга Бузова. К ней очень много претензий. Я думаю, что каждый, кто осуждает Ольгу Бузову, хотел бы, наверное, быть Ольгой Бузовой. И я свое время был тоже одним из тех людей, кто критиковал ее. Но мне стоило поработать с ней, чтобы понять, насколько это мегапрофессиональный человек, насколько это добрый человек, пунктуальный, и ты уже начинаешь воспринимать человека по-другому», — отмечает стилист.

Однако, как убежден Омар Байрамов, недоброжелателями певицы и телеведущей движет одно — зависть. И он был не исключением.

«Это присутствует у всех. Наверное, я, как и многие не понимал этот феномен, почему так? Поработав с ней, я понял феномен этого человека, когда одновременно мы находимся на съемках, и одновременно она делает 25 дел, не нарушая творческий процесс, абсолютно уважительно она относилась ко всей съемочной группе, и я действительно был впечатлен и поражен», — рассказывает стилист.

Более того, Омар Байрамов отметил, что за годы работы с разными артистами выделяет Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова, которые при всем масштабе остаются профессионалами своего дела.

«Это самые пунктуальные, самые ответственные люди», — уверен стилист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина назвала самого стильного российского артиста.

Тема:
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