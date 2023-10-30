«Простейший способ»: ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard
Forbes: ВСУ возвращаются к советским Т-72 из-за потерянных Leopard
Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Западные союзники ломают голову — чем обеспечить киевский режим, который несет огромные потери на поле боя.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются найти замену немецким танкам Leopard из-за почти полной их утраты. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.
Киевский режим практически лишился танков, поставленных Германией. Теперь же союзники думают, чем их можно заменить. Один из вариантов — советские Т-72ЕА, которые якобы уже готовы к отправке на Украину.
«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту», — уточнил Экс.
По его словам, только в прошлом месяце Дания пообещала Украине 15 танков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.
- 30 окт
- Подливает масла в огонь: что ждет Зеленского после конференции на Мальте
- 30 окт
- «На политических фронтах»: Светов раскрыл истинные мотивы Зеленского на Мальте
- 30 окт
- «С кем они мириться собираются?» Почему «формула мира» Зеленского — пустышка
- 30 окт
- «Спрятаться негде»: потери в рядах ВСУ выросли до тревожного уровня
- 30 окт
- ВСУ потеряли два танка Leopard за сутки на запорожском направлении
- 30 окт
- «Единственная фигура»: в Польше рассказали об отношении боевиков к Зеленскому
- 30 окт
- «Безвыходных положений не бывает»: как бойцы ВС РФ чинят технику на передовой
- 30 окт
- «Дроны, как пчелы»: экс-депутат Рады заявил о последствиях наркотиков в ВСУ
- 30 окт
- Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ
- 30 окт
- Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления
Читайте также
93%
-0.34 98.35
-0.39
Нашли ошибку?