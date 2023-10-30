«Простейший способ»: ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 115 0

Forbes: ВСУ возвращаются к советским Т-72 из-за потерянных Leopard

«Простейший способ»: ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Западные союзники ломают голову — чем обеспечить киевский режим, который несет огромные потери на поле боя.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются найти замену немецким танкам Leopard из-за почти полной их утраты. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

Киевский режим практически лишился танков, поставленных Германией. Теперь же союзники думают, чем их можно заменить. Один из вариантов — советские Т-72ЕА, которые якобы уже готовы к отправке на Украину.

«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту», — уточнил Экс.

По его словам, только в прошлом месяце Дания пообещала Украине 15 танков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
30 окт
Подливает масла в огонь: что ждет Зеленского после конференции на Мальте
30 окт
«На политических фронтах»: Светов раскрыл истинные мотивы Зеленского на Мальте
30 окт
«С кем они мириться собираются?» Почему «формула мира» Зеленского — пустышка
30 окт
«Спрятаться негде»: потери в рядах ВСУ выросли до тревожного уровня
30 окт
ВСУ потеряли два танка Leopard за сутки на запорожском направлении
30 окт
«Единственная фигура»: в Польше рассказали об отношении боевиков к Зеленскому
30 окт
«Безвыходных положений не бывает»: как бойцы ВС РФ чинят технику на передовой
30 окт
«Дроны, как пчелы»: экс-депутат Рады заявил о последствиях наркотиков в ВСУ
30 окт
Дронщики-саперы: в зоне спецоперации появился уникальный спецбатальон ВС РФ
30 окт
Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала контрнаступления
Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:54
«Принципиальное событие»: «Мосфильм» открыл новый киноцентр и павильон
17:44
Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
17:31
«Освободи нас сейчас!» — израильские пленницы обратились к Нетаньяху
17:31
«А там реально ОМОН»: неудачный пранк в Петербурге обернулся уголовным делом
17:25
Подливает масла в огонь: что ждет Зеленского после конференции на Мальте
17:21
«Жалкие потуги»: политолог оценил участие Зеленского в мальтийском форуме

Сейчас читают

Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?
«С кем они мириться собираются?» Почему «формула мира» Зеленского — пустышка
О массовых кражах оружия: ГБР Украины готовит мотивацию для отставки Зеленского?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд