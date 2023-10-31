Штурмовики громят украинцев: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Опубликованы новые кадры работы российской авиации в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армия России делает успехи не только на земле, но и в воздухе.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на донецком направлении. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.

По замыслу тренировки штурмовые подразделения отработали захват опорного пункта противника, его зачистку и удержание. Получив информацию от разведывательной группы, оснащенной беспилотным летательным аппаратом, снайперы выполнили скрытное перемещение на местности и провели стрельбу по мишеням, имитирующим пулеметные гнезда. Затем штурмовые группы на БМП-2 и танках Т-80 окружили опорный пункт и под прикрытием огня бронемашин ворвались на опорный пункт, уничтожив условного противника.

Тема:
Спецоперация
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