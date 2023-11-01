В США заявили, что Белый дом не позволит конфликту на Украине закончиться

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 125 0

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не дадут закончиться конфликту на Украине

В США заявили, что Белый дом не позволит конфликту на Украине закончиться

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Украинцы продолжают умирать ни за что, безо всякой цели, уверен экс-советник Пентагона Макгрегор.

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор уверен, что будущего у украинского конфликта нет, однако Соединенные Штаты не позволят ему затихнуть. Свое заявление он сделал в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру. Все, что может выглядеть со стороны, как успех Киева на поле боя, не более чем способ обмануть наблюдателей и создать видимость, считает офицер.

«Эта война окончена. Но мы не дадим ей умереть, потому что режим в Вашингтоне хочет поддерживать иллюзию того, что в Киеве происходит что-то хорошее. Это не так», — сказал Макгрегор.

Как отметил экс-советник Пентагона, украинцы в зоне специальной военной операции сейчас «гибнут ни за что, безо всякой цели». По его словам, суровая правда заключается в том, что киевский режим погряз в коррупции и криминале, и в данный момент немногие представители Запада готовы это признать. Однако ситуация меняется, и у людей открываются глаза на реальную картину, добавил эксперт.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские военные отказываются идти в наступление даже по приказу лидера страны Владимира Зеленского.

Тема:
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