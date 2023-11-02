Около 600 россиян ждут открытия границы и эвакуации из Газы

Посол РФ: около 600 россиян будут эвакуированы из Газы после открытия границ
Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu
Посольство РФ активно работает с египетскими властями для помощи гражданам России и других стран.
Около 600 россиян оказались в списках для эвакуации из сектора Газа. Об этом в эфире федерального телеканала рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, Москва ждет от Египта сигнала, когда появится возможность провести людей через КПП «Рафах». В мероприятиях примут участие российские дипломаты из Каира, их направят к пункту, кроме того будут задействованы автобусы и самолеты.
«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — заявил Викторов.
Пограничный пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа сегодня открылся для эвакуации иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Палестинское движение ХАМАС включило в свой список граждан Австрии, Болгарии, Чехии, Иордании, Японии, Индонезии и Австралии, а также сотрудников Международного комитета Красного креста и ряда неправительственных компаний.
В 1947 году по решению ООН при содействии Советского Союза было положено начало созданию государств Израиль и Палестина, по факту свои границы определило только первое. Территориальные споры между двумя странами продолжаются десятилетиями. В октябре этого года произошло самое масштабное обострение конфликта — старт войне был дан ракетным ударом по Израилю из сектора Газа и проникновением в приграничные населенные пункты.
В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Под контролем ЦАХАЛ находятся все населенные пункты у границ сектора Газа, удары с воздуха ведутся по военным объектам палестинцев, а также по гражданским, объявлена полная блокада Газы. В регионе погибли 8,5 тысячи человек, почти 20 тысяч пострадали. Израиль потерял 1,4 тысячи жителей, среди них 20 россиян, в плену ХАМАС находятся, по разным оценкам, почти 250 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта.
- 2 нояб
- «Нет права на самооборону»: Небензя жестко, но честно высказался об Израиле
- 2 нояб
- Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере Газы
- 2 нояб
- Дорога к спасению: раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта
- 1 нояб
- Подземный город в несколько этажей: ЦАХАЛ и ХАМАС ведут бои в тоннелях под Газой
- 1 нояб
- В МИД РФ рассказали об усилиях для вывода российских граждан из сектора Газа
- 1 нояб
- Разнесло в пыль: что происходит в секторе Газа после удара по лагерю «Джебалия»
- 1 нояб
- «Изучают варианты»: США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе
- 1 нояб
- До шести россиян могут находиться в заложниках в секторе Газа
- 1 нояб
- Боевики ХАМАС разрешили гражданам некоторых стран покинуть сектор Газа
- 1 нояб
- Москва предупреждала: как Запад из-за Украины проигнорировал риск войны в секторе Газа
Читайте также
88%
1.26 98.44
0.51
Нашли ошибку?