Около 600 россиян ждут открытия границы и эвакуации из Газы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Посол РФ: около 600 россиян будут эвакуированы из Газы после открытия границ

Около 600 россиян ждут открытия границы и эвакуации из Газы

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Посольство РФ активно работает с египетскими властями для помощи гражданам России и других стран.

Около 600 россиян оказались в списках для эвакуации из сектора Газа. Об этом в эфире федерального телеканала рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. По его словам, Москва ждет от Египта сигнала, когда появится возможность провести людей через КПП «Рафах». В мероприятиях примут участие российские дипломаты из Каира, их направят к пункту, кроме того будут задействованы автобусы и самолеты.

«Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем», — заявил Викторов.

Пограничный пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа сегодня открылся для эвакуации иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Палестинское движение ХАМАС включило в свой список граждан Австрии, Болгарии, Чехии, Иордании, Японии, Индонезии и Австралии, а также сотрудников Международного комитета Красного креста и ряда неправительственных компаний.

В 1947 году по решению ООН при содействии Советского Союза было положено начало созданию государств Израиль и Палестина, по факту свои границы определило только первое. Территориальные споры между двумя странами продолжаются десятилетиями. В октябре этого года произошло самое масштабное обострение конфликта — старт войне был дан ракетным ударом по Израилю из сектора Газа и проникновением в приграничные населенные пункты.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Под контролем ЦАХАЛ находятся все населенные пункты у границ сектора Газа, удары с воздуха ведутся по военным объектам палестинцев, а также по гражданским, объявлена полная блокада Газы. В регионе погибли 8,5 тысячи человек, почти 20 тысяч пострадали. Израиль потерял 1,4 тысячи жителей, среди них 20 россиян, в плену ХАМАС находятся, по разным оценкам, почти 250 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раненных в секторе Газа начали вывозить в больницы Египта.

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