Бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку предъявили заочное обвинение за преступления в 2014–2016 годах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Заочно предъявлено обвинение бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины. В их числе — Арсений Яценюк, занимавший должность премьер-министра, Сергей Пашинский, исполнявший обязанности главы администрации президента Украины и Андрей Дещица, исполнявший обязанности министра иностранных дел Украины», — говорится в сообщении.

В СК установили, что бывшие краинские чиновники, в числе которых и Яценюк, вели так называемую антитеррористическую операцию на юго-востоке страны, в результате которой были ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

Добавляется, что следствием в настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК России собрал данные, доказывающие причастность к атакам дронами на объекты гражданской инфраструктуры в РФ представителей высшего военного руководства Украины.

Было установлено, что неонацисты нанесли свыше 100 ударов с воздуха с применением дронов по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей.