Шойгу наградил военных, совокупно уничтоживших 32 танка ВСУ в ходе СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие госнаграды России — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации (СВО) на Украине. Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной страны.

Так, указом президента РФ Владимира Путина звания Героя России удостоены полковники Иван Клещерев, Роман Федоров и сержант Юрий Щербаков. Шойгу поздравил участников спецоперации с получением высоких наград, а также пожелал, чтобы они не были последними, а военные продолжали защищать страну.

Командир мотострелкового полка Клещерев, грамотно управляя подчиненными, лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки. В итоге Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли 11 танков, 10 БМП и свыше 170 боевиков.

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Благодаря продуманным действиям командира мотострелкового бригады Федорова были грамотно выставлены инженерные заграждения и огневые засады, с помощью которых ВС РФ отразили более 20 атак ВСУ. В результате под его командованием противник потерял 12 танков, шесть иностранных БМП, две самоходно-артиллерийские установки, 11 авто, десять БПЛА и свыше 230 штурмовиков.

Командир отделения противотанковых управляемых ракет Щербаков уничтожил девять украинских танков, четыре БТР, 12 БМП. Вместе с тем ВСУ потеряли четыре грузовых авто с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более 100 боевиков.

Путин: не было никакой Украины в составе Российской империи

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше объяснили Зеленскому, почему его ждет поражение.

Тема:
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