Politico: США потребовали объяснений с Израиля за удар по лагерю беженцев

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 20 0

В Штатах недовольны поведением еврейского государства. Что сказали в Вашингтоне?

Politico: США потребовали объяснений с Израиля за удар по лагерю беженцев

Фото: Reuters / Fadi Whadi

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В США потребовали Израиль объясниться за удар по незащищенному лагерю беженцев Джебалия. Об этом рассказал анонимный источник в американском правительстве изданию Politico.

«Администрация Байдена попросила Израиль подробно описать ход мыслей и процесс, стоящие за недавним ударом по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы», — сказал инсайдер.

Источник отметил, что Штаты просят Израиль по возможности избегать жертв среди мирного населения. Но Тель-Авив не всегда прислушивается к просьбам США.

В издании отметили, что Демократическая партия Соединенных Штатов требует провести проверку прав человека в отношении действий Израиля.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа.

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