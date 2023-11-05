Ни тактики, ни стратегии: как ВСУ ликвидируют самих себя из-за неверных решений

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Украинские боевики теряют людей даже из элитных подразделений. Запад уже ничем помочь не может — там другие дела.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На этой неделе на севере Донетчины — немецкие танки Leopard, американские боевые машины Bradley и БТР Stryker были замечены и уничтожены. Доходило до смешного: в начале недели Хорошо отработали по ним российские ударные дроны. Доходило до смешного — в начале недели украинские боевики хвастались в соцсетях, мол, вот какую технику перекинули для подкрепления, а через несколько дней — глядишь — тот же Leopard горит уже. И Bradley горели. Только за четверг подбили восемь этих распиаренных американских боевых машин.

Причем, в сводках с Донетчины замелькали сведения о поражении, среди прочих, подразделений 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это элитное киевское формирование готовили на базах НАТО и полностью укомплектовали западной техникой и оружием. Его бросили в авангарде летнего «контрнаступа», на Запорожье. Но бригаду разгромили. А теперь, судя по всему, доукомплектовали и перевели на северные донецкие фланги. Затыкать дыры. Тем самым южные фланги ВСУ были ослаблены и теперь там, начали контратаковать российские войска.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков стал свидетелем одной из таких операций на Южно-Донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
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