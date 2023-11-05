Легкая мишень для артиллерии ВС РФ: почему западное оружие не помогает ВСУ на поле боя

Главнокомандующий украинской армией признает провал контрнаступления и предоставляет союзникам новый список хотелок.

Именно неудачи ВСУ сыграли решающую роль в изменении настроений в Киеве и на Западе. Российские бойцы проявили стойкость. Выдержали удары. По указу президента России звезды Героев вручили особо отличившимся военнослужащим. Высшую награду страны и именное оружие получили полковники Иван Клещерев и Роман Федоров за грамотно выстроенную оборону на своих рубежах. А также сержант Юрий Щербаков, командир отделения противотанковых управляемых ракет. ПТУРщики или истребители танков — люди исключительной храбрости. Они работают прямой наводкой. За свою службу сержант Щербаков уже был отмечен двумя орденами Мужества, также у него на груди Георгиевский крест и медаль Суворова, теперь выше всех наград — Золотая звезда.

Только один расчет сержанта Щербакова за время СВО уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП. То есть 25 единиц техники. Много это или мало? Германия объявила о планах поставить до конца года Украине 25 танков и 12 БТР. Больше западные спонсоры ВСУ техники не дали на этой неделе.

Даже главком ВСУ признает, что сложившаяся ситуация несет огромные риски для его армии. Залужный выкатывает целый список «хотелок», с помощью которых он готов наступать. И там есть фантастические устройства — водометы и реактивные двигатели для разминирования. А также роботы, которые роют тоннели плазмой.

Чтобы вы понимали, сейчас нет промышленных технологий по рытью тоннелей плазмой. Есть работы в этом направлении. Почему бы не попросить просто сразу бластеры и световые мечи для ВСУ?

Сколько уже было такого чудо-оружия, которым киевский режим обещал победить русских? И Bayraktar, и Javelin, и Leopard, и Abrams. Кстати, где они?

Давайте вернемся от фантазий к реальности. К каким средствам ВСУ прибегают все чаще и чаще, по мере сокращения западного финансирования? К дешевым — террористическим. Некоторые позаимствованы у исламских радикалов с Ближнего Востока. Называется двойной теракт. Когда в месте, где был произведен взрыв, через минут 15-20, когда там соберется толп, организуют еще один удар. Такая тактика была применена на этой неделе против Донецка.

Погибло два человека, более десяти получили ранения, в том числе трое наших коллег из «Известий» — два корреспондента и оператор. Как это было, расскажет один из пострадавших — Алексей Полторанин.

«31 октября мы с моим коллегой — оператором Сашей Мартемьяновым — поехали на обстрел в Буденновский район города Донецка. ВСУ обстреляли станцию „Мушкетово“. По пути мы забрали нашего продюсера Женьку Быковского, поехали на место, прибыли, буквально там минут через 15…», — рассказывает журналист.

«Рванули цистерны, сотрудника МЧС одного убили, нас потом ранило, HIMARS сверху еще, но ПВО вроде сбило.

Помню женщину, которая со слезами на глазах все это описывала», — рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Вдруг неожиданно раздался мощный взрыв. Помню, что меня откинуло взрывной волной. Боли в животе я не чувствовал вообще на тот момент. Смотрю, что мне тяжело ходить, встретил Сашу Мартемьянова, он рядом был. Я смотрю, у него тоже ранения. Очень рассчитываю, что скоро встану на ноги. Очень хочется увидеть семью — жену с ребенком, маму. Еще раз огромное спасибо за поддержку! Обязательно встану на ноги!» — добавил Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, смогут ли бронемашины, тайно переданные ВСУ, изменить ситуацию на фронте.