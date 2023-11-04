«Может быть легко»: как бронемашины, тайно переданные ВСУ, изменят ситуацию на фронте

Американская техника, созданная на базе танков Абрамс, поступала на Украину осенью этого года. Как это повлияет на расстановку сил в зоне СВО?

На Украину тайно переправили американские бронемашины Assault Breachers, чтобы «прорвать российскую оборону». По мнению военного аналитика Константина Сивкова, поставки не смогут существенно переломить ситуацию в зоне СВО. Ведь бронестойкость данной техники не слишком отличается Abrams, которые успешно уничтожает российская армия, отметил он в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Технические характеристики

Сами по себе Assault Breachers предназначены для ведения горячей линии разминирования в сложных боевых условиях, в том числе, в условиях огневого действия противника. Бронемашины сделаны на базе танков Abrams М1 и Abrams А1, и предназначены она для того, чтобы прокладывать полосы движения войск в минных полях.

«Имеет он для вооружения, для решения этих задач специальный противоминный бульдозерный отвал, и систему коррекционного разминирования с использованием шнурового заряда, общая масса этих шнуровых зарядов, с учетом взрывчатки в этих шнуровых зарядах, — около 300», — рассказывает эксперт в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Константин Сивков отмечает, что Assault Breachers — очень тяжелые, весят около 72 тонн, и оснащены достаточно мощным двигателем в полторы тысячи лошадиных сил. Это обеспечивает машинам довольно хорошую подвижность. Что касается вооружения, на технике установлен один крупнокалиберный пулемет Browning калибра 12,7 миллиметра. Экипаж бронемашины состоит из двух человек, которые могут решать задачу без необходимости выбираться наружу.

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Ложные надежды

Константин Сиваков убежден, что радикально изменить ситуацию на фронте Assault Breachers не смогут. Ведь их бронезащита, как и на Abrams, не может противостоять ударам противотанковых средств, которые применяются армией РФ. Причем, как российского «Корнета», так и орудий советской эпохи.

«Защищенность лобовой проекции обеспечивается за счет вот этого самого отвала, бульдозерного отвала, и, собственно, танковой брони. В бортовой проекции у него защищенность стандартная, как у обычного танка М1, А1. Поэтому он в бортовую проекцию может быть легко поражен», — объясняет Сивков.

Поэтому говорить, что шесть машин, которые, по информации иностранных СМИ, поставлены тайно на вооружение ВСУ, принципиально ситуацию на линии фронта не изменят. И, как считает военный аналитик, скорее всего, будут тут же уничтожены российской артиллерией.

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