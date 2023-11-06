Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию

Кураев уехал из страны в День народного единства.
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Лишенный священного сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев покинул Россию в День народного единства, 4 ноября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто «судьба диссидента», — написал Кураев.
Кроме того, бывший протодиакон РПЦ прикрепил к посту фотографию чемоданов, где рядом с ними видна надпись на чешском языке.
Андрея Кураева лишили сана «за хулу на церковь». Бывший священнослужитель нелестно высказался в адрес бывшего протодиакона о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который умер 21 апреля 2020 года.
Как ранее 5-tv.ru сообщал, Кураев еще в октябре заявил о планах перебраться в Чехию.
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