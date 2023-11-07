Осужденный на 16 лет соратник «Тесака» погиб в зоне спецоперации на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 129 0

Соратник «Тесака» Аристархов погиб в зоне спецоперации под Авдеевкой

Осужденный на 16 лет соратник «Тесака» погиб в зоне спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Он был приговорен к отбыванию наказания в колонии за убийство двух человек.

В зоне спецоперации на Украине погиб соратник националиста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» Максим Аристархов. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

В 2022 году Аристархов был осужден на 16 лет лишения свободы за убийство двух человек в парке Лосиный Остров в Подмосковье. В сентябре 2023-го он отправился в зону спецоперации и взял позывной «Ромео». Несколько дней назад Аристархов погиб под Авдеевкой в ДНР.

Ультраправые активисты Максим Аристархов и Сергей Маршаковы обвинены в убийстве уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и приезжего из Средней Азии. Самого Марцинкевича пять лет назад приговорили к десяти годами колонии. Тесак до последнего заседания отрицал вину, однако через два года сознался в преступлениях.

Он рассказал об убийствах 17-летней давности и указал места захоронения жертв. После этого правоохранители вышли на след его соратников. Сам Тесак 16 сентября 2020 года был обнаружен в своей камере без признаков жизни.

На основе показаний Марцинкевича следователи установили и задержали шестерых основных участников неонацистской группировки, а также собрали доказательства их причастности к убийствам. В ходе предварительного следствия обвиняемые давали признательные показания, однако на судебных слушаниях отказались от них.

Тем не менее, избежать наказания им не удалось — все шестеро приговорены к длительным срокам лишения свободы. Адвокаты подсудимых летом заявили, что будут обжаловать приговор, который, по их мнению, слишком суров.

Ранее 5-tv.ru писал, что шестеро неонацистов получили длительные сроки за убийства мигрантов 20-летней давности.

Тема:
Спецоперация
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