Российские БПЛА превращают в пыль боевиков ВСУ
С помощью надежных беспилотников бойцы вычисляют даже тщательно замаскированные позиции неприятеля.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Высокую эффективность демонстрируют и подразделения разведки — в этом им помогает современная техника. С помощью надежных беспилотников бойцы вычисляют даже тщательно замаскированные позиции неприятеля.
После чего наносят по ним разящие удары. За одной из боевых операций наблюдала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что десантники обратили в бегство отряд ВСУ под Артемовском.
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