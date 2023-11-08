«Не будет доминировать»: танки Abrams оказались уязвимы перед оружием ВС РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 192 0

BI: танки Abrams не будут доминировать на поле боя из-за уязвимости

«Не будет доминировать»: танки Abrams оказались уязвимы перед оружием ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Gabriel Romero

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинской армии не помогает даже западная техника, которая, как не раз указывали российские власти, горела, горит и будет гореть.

Американские танки Abrams, поставленные Украине, оказались уязвимы перед оружием российской армии. Об этом пишет Business Insider.

«M1 Abrams не будет доминировать на поле боя», — пишет издание.

Эксперты отмечают, что все хваленные характеристики Abrams, в числе которых мобильность, огневая мощь и броня, уже не соответствуют требованиям времени. Американские танки, используемые Украиной, оказались уязвимы перед беспилотниками и пушками российских танков Т-90.

Издание также подчеркивает, что все это говорит о том, что Abrams не принесут преимущества Вооруженными силам Украины (ВСУ) на поле боя. И, кроме того, смогут стать настоящей угрозой для украинского экипажа.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему президент США Джо Байден переживает за ракеты ATACMS на Украине.

Тема:
Спецоперация
8 нояб
В Бурятии пресечена деятельность пособника разведки Украины
8 нояб
В помощь — беспилотники: как работают российские разведчики в зоне СВО
8 нояб
Снайперы — мастера точной стрельбы! Лучшее видео из зоны СВО за день
8 нояб
В США поддержали законопроект о передаче Украине активов России
8 нояб
Чтобы было больше жертв среди мирных жителей: ВСУ используют террористические методы
8 нояб
Никакой погрешности: как выглядит работа российских снайперов под Угледаром
7 нояб
Раненных в Донецке корреспондентов «Известий» отправили на лечение в Москву
7 нояб
ВСУ трижды ударили по Донецку из РСЗО: число жертв достигло 20
7 нояб
Уже не до Украины: главы МИД G7 собрались в Японии для обсуждения Ближнего Востока
7 нояб
Оказывают давление: о чем шеф Пентагона попросил конгресс США в тайном письме
+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:53
Настоящий человек: жизнь и судьба звезды «Джентльменов удачи» Анатолия Яббарова
10:42
Экс-глава управления Народной милиции ЛНР Филипоненко погиб при подрыве авто
10:21
В Бурятии пресечена деятельность пособника разведки Украины
10:13
Мятежная душа: что это значит и как она проявляется
10:06
«Не будет доминировать»: танки Abrams оказались уязвимы перед оружием ВС РФ
9:43
Мир наоборот и новый Ковчег: ТОП-10 самых жутких пророчеств Распутина

Сейчас читают

Болезнь свалила с ног: что стало с тяжелобольным Николаем Носковым
Мятежная душа: что это значит и как она проявляется
Пьяная залетная: как помочь наевшейся перебродивших ягод птице
Армения пытается восстановить военный баланс с Азербайджаном — эксперт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд