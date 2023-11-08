«Готовясь к новой зиме»: Украине указали на серьезные проблемы в ВСУ
Libération: ВСУ потеряли не меньше 200 тысяч боевиков с начала спецопеарции
Фото: REUTERS / GLEB GARANICH
Украинский конфликт закончится не скоро, считают зарубежные обозреватели. Как Киев будет продолжать бои без боевиков?
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 200 тысяч боевиков с начала спецоперации (СВО). Об этом сообщила французская газета Libération.
«Готовясь к новой зиме, украинская армия постоянно вынуждена набирать бойцов… С 24 февраля 2022 года было убито или ранено не менее 200 тысяч человек», — говорится в статье.
Украина рассчитывала, что молниеносно проведет контрнаступление, но успехов достичь ВСУ не удалось из-за нехватки ресурсов. Тем временем война на Ближнем Востоке забирает много внимания международного сообщества, которое ранее оказывалось украинскому конфликту.
Сейчас боевики армии Украины растеряны, ведь осознают нескорое окончание боевых действий. И хотя они стараются отогнать мысли о поражении, вероятность еще одной страшной зимы сохраняется, заключили в статье.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов в зоне спецоперации.
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