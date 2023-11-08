Ураганная тактика: как артиллеристы уничтожают из РСЗО позиции ВСУ под Угледаром

В районе Угледара ВСУ теснят бойцы группировки «Восток». Позиции противника накрывают залпами «Ураганов». Из-за обилия украинских беспилотников в небе, расчеты тщательно маскируются и работают молниеносно, поражая цель буквально одним-двумя снарядами. В этом убедился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Южно-донецкий фронт, поворот на Угледар, где ехать нужно на максимальной скорости — в этих прифронтовых местах безопасность куда важнее комфорта.

«Добраться до замаскированных позиций артиллеристов можно только вот так, на военном „Урале“. Во-первых, распутица, дорогу размыло. Во-вторых, чтобы не „светить“ гражданский транспорт. Оставляем машину — до позиции идем пешком. Небо немного затянулось, но это — не гарантия безопасности. Вся территория просматривается дронами», — рассказывает корреспондент.

Идем по натоптанным следам, шаг в шаг, но на безопасной дистанции лесополоса заминирована. В районе ожидания цели встречают артиллеристы 29-й армии из Забайкалья. Они сразу предупреждают: на огневой задерживаться нельзя ни на секунду.

«Вычисляют быстро. Быстренько отстрелялись — минута на сбор. Быстрее с этого места надо уносить ноги», — говорит старший механик-водитель с позывным Старый.

«Экипаж ждет цели. Заряжены четыре ракеты, больше возить нельзя. Территория считается потенциально опасной — из-за высокого обилия дронов в небе», — рассказывает корреспондент.

На новый боевой выезд артиллеристам нужно не больше двух снарядов. Цель — «опорник» в глубине Угледара. Расчет проносится мимо и занимает огневую точку.

«Два мощнейших залпа „Урагана“ — так работает наша артиллерия на угледарском направлении, разнося долговременные точки и опорные пункты боевиков», — говорит журналист.

Бойцы группировки «Восток» теснят угледарскую группировку ВСУ. За сутки пехота продвинулись примерно на 600 метров в районе села Никольского и продолжает наступать.

В небе — характерный черный след. Ураганной мощи РСЗО хватает на уничтожение всех типов целей — тяжелой техники, укрепленных командных пунктов и фортификационных сооружений с бетонными стенами, таких как в Угледаре. Отработав как раз по ним, расчет «Урагана» срывается с места.

«Сразу после выстрела быстро покидаем позицию артиллеристов — может прилететь, место пристреленное», — рассказывает корреспондент.

Уезжаем с огневой позиции. По пути встречаем еще один расчет реактивной артиллерии — очередная цель снова под Угледаром.