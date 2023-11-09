Потеряли стыд: кто из отечественных звезд открыто говорит о сексе

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 381 0

Не для всех знаменитостей эта тема является запретной.

Потеряли стыд: кто из отечественных звезд открыто говорит о сексе

Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press

Тема:
Ольга Бузова

Звезды шоу-бизнеса, также как и обычные люди, ведут половую жизнь и имеют свои сексуальные предпочтения. Издание 7Дней.ru рассказало, кто из звезд не скрывает интимные моменты и открыто о них говорит на публике.

Анна Седокова

Певица Анна Седокова часто рассказывает про половую жизнь со своим супругом и баскетболистом Янисом Тиммой. Она признавалась, что их секс длится два часа.

После такого заявления фанаты артистки были в шоке. Но Седокова считает, что разговорами об интимной жизни она передает свой опыт другим.
Анна СедоковаАнна Седокова. Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Ольаг Бузова

Певица Ольга Бузова не стыдится рассказывать подробности о своей половой жизни. Недавно она признавалась, что у нее не было секса уже два года.

Ольга БузоваОльга Бузова. Сергей Лантюхов / ТАСС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что русская порноактриса научила Запад заниматься сексом.

Тема:
Ольга Бузова
5 нояб
«Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте
3 нояб
Сознательный выбор или грустный опыт: почему Ольга Бузова до сих пор одинока
3 нояб
«Она сама не может»: раскрыты тайные желания Ольги Бузовой
3 нояб
«Хочу — даю, не хочу — не даю»: как Лада Дэнс относится к перепевкам своих хитов
30 окт
«К ней очень много претензий»: стилист объяснил критику в адрес Бузовой
29 окт
Стоит ждать скандала? Бузова и Дава впервые встретятся лицом к лицу после расставания
24 окт
«Бойтесь, меня, мужчины»: Бузова заявила о готовности к съемках в откровенных сценах
24 окт
«Я не нуждаюсь во внимании»: Ольга Бузова рассказала о своей личной жизни
17 окт
«Никогда бы не смогла»: Бузова «опустила» офисных работников
16 окт
Сквозь боль и слезы: самые страшные травмы знаменитостей на сцене
+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.20
-0.22 98.44
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:52
Не открывайте шкаф: ТОП-7 самых жутких монстров из фильмов
14:49
«Есть украинцы»: в Киеве высказались о русском национальном меньшинстве
14:30
ВСУ за сутки лишились истребителя и около 40 беспилотников в зоне СВО
14:22
Самого разыскиваемого хакера в мире взломали и арестовали, потому что его паролем оказалось…
14:21
Европарламент призвал не конфисковывать личные вещи и машины россиян
14:11
«Уже нельзя скрыть»: в Киеве заявили об огромных трудностях для ВСУ на фронте

Сейчас читают

"Мы прекратим этим заниматься": 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены
Новую трассу построили для россиян: как быстро доехать из Москвы до Казани
Новый вывод ученых: и полезные продукты могут довести до анафилактического шока
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд