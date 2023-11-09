«Уже нельзя скрыть»: в Киеве заявили об огромных трудностях для ВСУ на фронте

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Соскин: ВСУ тяжело на фронте из-за нехватки людей

«Уже нельзя скрыть»: в Киеве заявили об огромных трудностях для ВСУ на фронте

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Однако даже намека нет на то, что киевский режим готов завершить конфликт.

Незалежную настигла тяжелая ситуация. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери с начала российской спецоперации, в результате чего сегодня на фронте не осталось боевиков. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«На фронте тяжелейшая ситуация, уже нельзя это скрыть. Постоянно идут заявления, что уже нет живой силы, держать фронт некому», — сказал он.

Теперь Украина не может продолжать движение на передовой. ВСУ испытывают значительные проблемы в связи с нехваткой боевиков. Ни воевать, ни наступать некому. К тому же украинские боевики уже не хотят идти в бой.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах ВСУ продолжить контрнаступление в 2024 году.

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