Не просто трофеи: зачем российские бойцы ведут охоту за беспилотниками ВСУ

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Российские бойцы ведут охоту за украинскими беспилотниками

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На военные ежедневно пополняют коллекцию вражеских «птичек». Но зачем?

В зоне спецоперации наши бойцы ведут постоянную охоту на вражеские беспилотники. Дорогостоящие дроны обнаруживают и сбивают, пополняя запасы трофеев, чтобы позже использовать их против ВСУ. Коллекцию подстреленных квадрокоптеров прямо на передовой оценил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

В Кременском лесу множество опасных находок. Но есть и полезные. Натыкаемся на сбитый вражеский дрон. Флешки нет, батарея испорчена, но трофей сгодится. Едва успеваем забрать находку, как вокруг становится тревожно.

А в небе замечаем другой беспилотник ВСУ, рабочий. Быстро уходим. Дрон может передать артиллерии наши координаты. После спурта прижимаемся к деревьям. Беспилотник потерял нас. Да, у леса множество преимуществ.

«Деревья против минометов спасают. Ну, есть где укрыться», — рассказал боец с позывным «Техник».

А вот коллекция вражеских «птичек». И камикадзе, и бомбардировщики, и дорогие корректировщики с тепловизионными камерами. Хорошие подарки.

А это уже артемовское направление. Беспилотники и тут не дают продохнуть. Вражеская БМП стреляет по нашим позициям под Клещеевкой. Обстрел пережидает легендарный батальонный медик «Лакоза», чтобы позже снова ринуться на спасение жизней ребят. Он вытащил с поля боя, наверное, не одну сотню человек. А наши зрители помнят его по этим остросюжетным кадрам.

К счастью, даже после таких передряг «Лакоза» цел и невредим. Мы встречаемся с ним в Луганске и первыми из журналистов показываем его лицо.

«Ребята, с которыми я служу и там нахожусь, это реальная моя поддержка и опора. И знаю, что, когда они рядом со мной, мне волноваться не о чем! Трудные задания, ну, на самом деле их сложно выполнить, но! Ты превозмогаешь себя, ты делаешь, ты видишь, что тебя ценят твои коллеги и уважают командиры. А это, наверное, высшая награда», — говорит он.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Тема:
Спецоперация
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