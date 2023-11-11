Конец режиму Зеленского? В Великобритании заявили о начале распада Украины

Агент МИ-6 Крук: киевский режим начинает разваливаться
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Как отметил экс-агент МИ-6 Аластер Крук, оставшиеся в Киеве здравомыслящие люди стараются держаться подальше от украинского лидера.
Киевский режим начинает дробиться и разваливаться. Об этом заявил бывший британский дипломат и агент МИ-6 (секретная разведывательная служба Великобритании) Аластер Крук в интервью, опубликованном на платформе YouTube.
Он добавил, что на Украине есть здравомыслящие люди, которые способны объективно оценивать ситуацию. Сейчас они стараются держаться подальше от украинского лидера Владимира Зеленского и людей из его близкого окружения, которые транслируют крайне радикальные идеи.
«(Главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный очень четко отделил себя от Зеленского, после чего произошло убийство его помощника. И я думаю, что мы увидим постепенное бегство из Киева, а Россия готовится встречать людей, с которыми можно говорить серьезно», — отметил Крук.
Также политик добавил, что основные военные действия на Украине завершились. Сейчас, по его мнению, конфликт перешел в мягкую стадию, когда основной движущей силой станут политические заявления.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят назвал Запад главным виновником провала контрнаступления Украины.
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