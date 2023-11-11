Конец режиму Зеленского? В Великобритании заявили о начале распада Украины

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Агент МИ-6 Крук: киевский режим начинает разваливаться

Конец режиму Зеленского? В Великобритании заявили о начале распада Украины

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Как отметил экс-агент МИ-6 Аластер Крук, оставшиеся в Киеве здравомыслящие люди стараются держаться подальше от украинского лидера.

Киевский режим начинает дробиться и разваливаться. Об этом заявил бывший британский дипломат и агент МИ-6 (секретная разведывательная служба Великобритании) Аластер Крук в интервью, опубликованном на платформе YouTube.

Он добавил, что на Украине есть здравомыслящие люди, которые способны объективно оценивать ситуацию. Сейчас они стараются держаться подальше от украинского лидера Владимира Зеленского и людей из его близкого окружения, которые транслируют крайне радикальные идеи.

«(Главком ВСУ Валерий. — Прим. ред.) Залужный очень четко отделил себя от Зеленского, после чего произошло убийство его помощника. И я думаю, что мы увидим постепенное бегство из Киева, а Россия готовится встречать людей, с которыми можно говорить серьезно», — отметил Крук.

Также политик добавил, что основные военные действия на Украине завершились. Сейчас, по его мнению, конфликт перешел в мягкую стадию, когда основной движущей силой станут политические заявления.

«Вы видели это?» — как ВСУ продемонстрировали миру неэффективность оружия НАТО

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят назвал Запад главным виновником провала контрнаступления Украины.

Тема:
Спецоперация
10 нояб
«Расчеты оказались неверными»: ожидания Запада насчет РФ разбились о суровую реальность
10 нояб
«Судьба будет весьма печальной»: какое будущее предрекают Украине
10 нояб
«Вы видели это?» — как ВСУ продемонстрировали миру неэффективность оружия НАТО
10 нояб
Американский политолог о ситуации на Украине: «Зеленскому осталось две-три недели»
10 нояб
В Херсонской области пресечена попытка морпехов ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра
10 нояб
«Под пулями и снарядами»: Песков о помиловании заключенных, участвующих в СВО
10 нояб
Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях
10 нояб
«Дипломатическая сплетня»: Венгрия заявила о вине США в конфликте на Украине
10 нояб
«Повышает градус»: в Кремле оценили последние заявления Зеленского о конфликте
10 нояб
«Исход понятен»: Скотт Риттер вынес Украине неутешительный приговор
+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:33
Конец режиму Зеленского? В Великобритании заявили о начале распада Украины
3:13
Есть у каждого в холодильнике: эти продукты помогут улучшить сон
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
2:45
Теряет союзников: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Украине военной помощи
2:29
«Чтобы долго прослужила»: за что Вячеслав Макаров готов отдать большие деньги
2:09
«Не проходят быстро»: в каком состоянии находится перенесший инсульт Юрий Соломин

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
На весах — 91: Киркоров каждый день отправляет фотоотчет Хайдарову
Два человека пострадали в давке во время продажи билетов на «Щелкунчик»
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд