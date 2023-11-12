Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Артистка исполнила как хиты прошлых лет, так и современные композиции

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ;5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина выступила с концертом для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации. Кадрами с концерта поделились в Минобороны России.

Импровизированную сцену установили под густыми кронами деревьев. Певица исполнила как хиты прошлых лет, так и современные композиции. После завершения выступления артистка сфотографировалась со всеми желающими, раздала автографы, а также оставила пожелания военнослужащим.

«У меня бывали дни, когда начинались с семи утра концерты. Военным пофиг, они готовы тебя слушать и в пять утра, и в два часа ночи. Им без разницы. Бывало, я начинала в семь утра и заканчивала глубокой ночью, восемь-десять концертов в день. У меня голос сипел, но в остальном нормально», — отметила Чичерина.

Исполнительница добавила, что иногда уставала физически, но всегда выступала перед военными с большим удовольствием. По словам Чичериной, она обменивалась со слушателями положительной энергией. Это позволяло ей оставаться бодрой.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации, в ходе которого объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

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Это уже не первый раз, когда Юлия Чичерина ездила с концертом в зону спецоперации. Ранее 5-tv.ru сообщал, что летом исполнительница уже посещала Донбасс, где исполнила свои главные хиты.

Тема:
Спецоперация
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