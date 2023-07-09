Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО в зоне спецоперации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 289 0

После выступления желающие российские солдаты взяли у артистки автограф на память.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Исполнительница Юлия Чичерина дала концерт совместно с Ансамблем песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Для бойцов знаменитость исполнила известные музыкальные песни, написанные на стихи писателя Александра Проханова: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие. Буквально каждую композицию сопровождала виртуозная игра военнослужащего на скрипке.

В конце выступления бойцы поблагодарили артистку и музыкантов. Все желающие могли подойти к Чичериной и взять на память автограф.

Минобороны РФ; 5-tv.ruК слову, с начала спецоперации для военнослужащих проводятся концерты с участием приглашенных известных артистов, музыкантов и коллективов ансамблей военных округов. Основой целью таких выступлений является организация досуга военнослужащих и поддержание их боевого духа.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошло выступление Аны Семенович в госпитале Бурденко в канун Дня медработника.

Тема:
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