Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО в зоне спецоперации

После выступления желающие российские солдаты взяли у артистки автограф на память.
Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Исполнительница Юлия Чичерина дала концерт совместно с Ансамблем песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) для российских бойцов в зоне спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.
Для бойцов знаменитость исполнила известные музыкальные песни, написанные на стихи писателя Александра Проханова: «Марш русского Донбасса», «По дороге фронтовой», «Русский лес» и другие. Буквально каждую композицию сопровождала виртуозная игра военнослужащего на скрипке.
В конце выступления бойцы поблагодарили артистку и музыкантов. Все желающие могли подойти к Чичериной и взять на память автограф.
Минобороны РФ; 5-tv.ruК слову, с начала спецоперации для военнослужащих проводятся концерты с участием приглашенных известных артистов, музыкантов и коллективов ансамблей военных округов. Основой целью таких выступлений является организация досуга военнослужащих и поддержание их боевого духа.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошло выступление Аны Семенович в госпитале Бурденко в канун Дня медработника.
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