С распиаренным контрнаступлением как-то сразу не задалось. Теперь Европа и Америка этого не скрывают.

Британский журнал The Economist с математической точностью доказал, что украинское наступление провалилось. Причем, если уж переводить совсем точно, то завершилось «пшиком», глагол Fizzle как раз означает шипеть.

Эстонская разведка неожиданно в еженедельной сводке признала, что инициатива полностью перешла к россиянам. И предрекает скорую потерю Авдеевки для ВСУ.

Надо понимать, что Эстония выступает не только сама по себе, но и как восточный форпост НАТО, территорию которого давно превратили в плацдарм для возможных активных действий альянса в сторону — давайте угадаем, кого, «с трех раз».

В альянсе уже появились те, кто смотрит дальше конкретной битвы за Авдеевку, Работино или любой другой населенный пункт. Те, кто может оценить не тактическое положение, а стратегическое.

Громкое заявление сделал на этой неделе Петр Павел, чешский президент, в недавнем прошлом высокопоставленный генерал НАТО.

Но свое заявление он сделал на выступлении в дипломатической академии, так сказать, «в узком кругу». Что значат эти сообщения? Разобрался корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Это интервью, ставшее сенсацией в западных СМИ, назвали голосом разума. Хотя генерал НАТО, не понаслышке знающий и состояние ВСУ, и возможности альянса, озвучил очевидные вещи:

«Наступление провалилось и это ясно. У Вооруженных сил России есть два стратегических преимущества. Первое — это крымский логистический узел, в второе — способность атаковать на большие расстояния», — сообщил генеральный секретарь Бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят.

Генерал занимал пост главы Военного комитета НАТО. Отвечал за то, чтобы силы альянса всегда были в состоянии боевой готовности. Уже тогда они рассматривали в качестве основного противника Россию. Изучали, оценивали, и он прекрасно видит прогресс:

«Потери Украины непомерны по сравнению с потерями России. К украинским потерям можно добавить и дезертиров, с начала контрнаступления на сторону России перебегают целые роты», — продолжает Харальд Куят.

Профессиональный военный подробно разбирает тактику обеих сторон. Реакция независимых экспертов на заявления генерала Куята однозначна.

«Немецкий генерал Куят прав. Он говорит, что контрнаступление провалилось, и называет три основные причины: отсутствие живой силы, провалы воздушной атаки, тактические ошибки планирования. Контрнаступление провалено», — говорит Кристоф Херстль, председатель партии «Германский центр»

О провале контрнаступления хорошо известно и в Белом доме. США напрямую руководят действиями украинских военных на фронте, поэтому Джон Кирби, отвечая на неудобные вопросы, заметно нервничает.

«Президент Зеленский говорил в воскресенье, что он не считает, что они находятся в тупике. Украинцы первыми скажут вам, что они не добиваются и не добились прогресса», — комментирует Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

С распиаренным контрнаступом как-то сразу не задалось. Сначала долго переносили дату, потом появились первые видео горящих «Леопардов». А позже стало ясно, что хваленая натовская техника — слишком легкая мишень для российских военных. И вот уже националисты из запрещенного батальона «Азов»* не так бодры, как в своих агитационных роликах.

«Так, как это происходит сейчас, она, видимо, не закончится в ближайшее время. Это может быть долгая война? Она может быть долгой, да. Может быть», — боец «Азова»*.

«Будет тяжело, но не долго», — парирует «Азовцу»* глава офиса Зеленского Андрей Ермак, апеллируя только ему понятными цифрами.

«Поэтому, к сожалению, не смогу вам сказать что-то такое сенсационное, что я знаю или чувствую. Но все же, если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 — самые тяжелые».

Получается, рождены, чтобы не добежать.

«Мы знали, что Россия победит. И это просто печально, что украинский гитлеровский диктатор Зеленский уничтожил примерно 500 тысяч молодых людей без необходимости. Украиной руководит тираническое чудовище, поработившее свой собственный народ», — оценивает ситуацию политолог Скотт Беннетт.

Перспектив у солдат ВСУ, как правило, две: русский плен или деревянный гроб, покрытый жовто-блакитным прапором. Сквозь плач украинских матерей из-за океана продолжает доноситься приказной шепот о том, что начинать переговоры пока рано. Украинцы еще не закончились.

А ведь завершить конфликт можно было всего через шесть недель после начала СВО и избежать бессмысленных жертв. Но Киев сначала, сев за стол переговоров, позже отказался от диалога с Москвой. Причем, не по собственной воле.

«В Стамбуле были очень интенсивные переговоры. И обе стороны достигли, на мой взгляд, очень хорошего результата для Украины. Тогда именно эти переговоры действительно имели результат, но договор не был подписан, и это было сделано именно под давлением Запада. Это некоторые государства НАТО во главе с США», — продолжает Куят.

Опытного стратега удивляет, что даже полная катастрофа на фронте почему-то не подталкивает командование ВСУ и НАТО к смене тактики, а это азы военной науки. Но, видимо, там больше изучали другие — медийные, там играют в PR, маскируют действительность, смещают фокус. Из эфира национального украинского канала граждане государства узнали, что провал контрнаступления — это вообще то хитрейшая психологическая операция, причем крайне успешная: противник полностью дезориентирован, говорят, и в панике.

«Украинские психологические операции в будущем будут разбирать в учебниках. Одна из самых удачных — контрнаступление. Несколько месяцев мы обманывали врага, утверждая, что ведем масштабную наземную операцию», — сказали в эфире.

И ведь действительно будут разбирать — имитации ценой в сотни тысяч погибших еще никто в истории не делал… причем, самых незащищенных слоев населения.

«Коррупция широко распространена на Украине, в том числе и среди военных. Именно поэтому самодостаточные украинцы могут спокойно избежать мобилизации, заплатив нужным людям», — говорит почетный профессор, главный редактор геополитического журнала The Indicter Марселло Феррада де Ноли.

Самые расторопные стали беженцами в странах Европы. А тем временем, для женщин увеличили предельный призывной возраст до 60 лет. Но по прогнозам экс-председателя военного комитета НАТО, русскую армию уже вряд ли что-то остановит.

«Я предполагаю, что они попытаются закрепить свои завоевания. То есть, идти до бывших административных границ Донецкой и Луганской областей, а также двух других регионов, а именно Запорожской и Херсонской областей. И я также предполагаю, что они попытаются захватить Одессу, потому что Россия рассматривает Одессу как исторически значимый русский город. И это означало бы, что они будут идти, пока не соединятся со своими силами в Приднестровье», — полагает Харальд Куят.

Скрывать реальное положение дел на фронте становится все сложнее. Но, несмотря на очевидные провалы ВСУ, Киеву обещаны новые поставки оружия.

* — Нацбат «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.