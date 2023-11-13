Работает «Солнцепек»: как молодой командир в 26 лет стал Героем России

Уцелеть после мощного огневого удара просто невозможно. Расчеты «Солнцепеков» в очередной раз буквально выжгли позиции ВСУ, уничтожив скопление живой силы. Военкор «Известий» Ксения Солдатова увидела, как проходят пуски.

«Мы сейчас на БТР едем на боевую задачу с группой прикрытия. Вот там, наверху, сейчас сидят вооруженные бойцы. Они всегда на такой машине сопровождают „Солнцепек“ на каждый выезд», — рассказывает корреспондент.

От места пуска — шесть километров. Работают ночью. Уже в укрытии узнаем, какой была цель.

«Это была живая сила противника. Всего было выпущено, получается, восемь «НУРСов», — рассказывает командир огнеметной роты с позывным «Урал».

Работу расчета корректировал молодой командир с позывным «Урал», на «Солнцепеках» он служит с самого начала СВО и совсем недавно в свои 26 лет получил звание Героя России. Это его расчет сорвал попытку наступления противника на одном из направлений в ЛНР и помог продвинуться нашей пехоте.

Наши ТОС «Солнцепек» самое мощное в мире оружие после ядерного, аналогов ему нет. Полный пакет снарядов из такого превращает в пепел все на площади до 40 тысяч квадратных метров — это четыре футбольных поля. Чаще всего работают по «опорникам» и местам скопления боевиков. Кадры уничтожения одного из таких — снаряды из «Солнцепека» летят точно в окопы и блиндажи ВСУ на купянском направлении. А служат на ТОС бойцы войск РХБЗ, коротко — «химики».

Так выглядит работа легкого огнеметного отделения РХБЗ в зоне СВО. Огнеметчик с позывным «Адам» служит уже год, пошел добровольцем.

«Максимально близко к противнику подбирались — это расстояние 200–300 метров. Соответственно, противник был на технике. Все поражалось. Те же самые бронемашины, те же самые укрепы», — рассказывает огнеметчик с позывным «Адам».

«Химики» в зоне СВО отслеживают ядерный фон и возможное применение противником химоружия. И они же обеспечивают прикрытие нашим бойцам на поле боя.