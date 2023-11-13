Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работина

Российские военные сорвали планы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Так, по информации ведомства, наши бойцы отбили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, на данном участке было нанесено поражение 117-й механизированной бригаде армии Украины.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля», — уточнили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны засомневались в возможности дальнейших поставок тяжелой техники на Украину.