Российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе Работина

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

Россия продолжает спецоперацию на Украине. За минувшие сутки поражение было нанесено по нескольким бригадам армии Владимира Зеленского.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные сорвали планы боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

Так, по информации ведомства, наши бойцы отбили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Кроме того, на данном участке было нанесено поражение 117-й механизированной бригаде армии Украины.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля», — уточнили в Минобороны.

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Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к гражданам страны и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Глава российского государства акцентировал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки разрешить конфликт дипломатическим путем Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны Европейского союза и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны засомневались в возможности дальнейших поставок тяжелой техники на Украину.

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