«Будем помнить»: Развожаев сообщил о гибели двух героев-участников СВО

Первый скончался в московской больнице после полученного в Мариуполе ранения. Второй — трагически погиб в Херсонской области во время эвакуации пострадавших из-под обстрела ВСУ.

В России простились с подполковником Яном Сухановым и рядовым Артемом Клягиним, получившими смертельные ранения в ходе СВО. Об сообщил мэр Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Известно, что Суханов занимал должность начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Сослуживцы отзываются о нем, как о честном человеке и офицере с большой буквы.

«Его сослуживцы говорят, что о таком командире можно только мечтать», — написал Развожаев.

Суханов неоднократно отправлялся в «горячие точки». Принимал участие в боевых действиях в Сирии, а с февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине. Он руководил 810-й бригадой во время боев в Мариуполе и при освобождении «Азовстали». В ныне российском городе военный и получил тяжелое ранение.

Состояние военнослужащего было усугублено диагностированным у него заболеванием. На фоне коварного недуга его организм не смог справиться с травмой.

Подполковник Ян Суханов и рядовой Артем Клягин погибли в ходе СВО. Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

Клягин заступил на защиту Родины в июле 2022 года. Он принял решение пойти служить по контракту. Примером для него стал его дедушка, который прошел Великую Отечественную войну. Кроме того, боец не мог оставаться в стороне от несчастий Донбасса: его предки — родом из многострадальных Донецкой и Луганской областей.

Клягина направили в ту же 810-ю бригаду. Уходя на фронт, он пообещал матери, что вернется героем. Однако домой ему вернуться было не суждено. Солдат погиб под обстрелом ВСУ в Херсонской области. Он пожертвовал собственной жизнью, спасая раненных товарищей.

«Будем помнить наших героев!» — заключил губернатор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные отразили атаку штурмовиков ВСУ в районе села Работино.