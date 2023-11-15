Иностранцам интересно: почему РФ не поставляет за рубеж дрон-камикадзе «Ланцет»

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

«Рособоронэкспорт»: РФ не экспортирует дрон «Ланцет» из-за потребности армии

Иностранцам интересно: почему РФ не поставляет за рубеж дрон-камикадзе «Ланцет»

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Глава организации Михеев рассказал о причинах такого решения на выставке Dubai Airshow 2023.

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» не экспортируется, хотя иностранные заказчики и проявляют интерес к этому дрону-камикадзе. Об этом рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

«Он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность Вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация», — приводит ТАСС его слова.

По словам Михеева, сейчас вообще иностранные заказчики все больше начинают интересоваться российскими барражирующими боеприпасами, которые отличились в реальных боевых действиях. «Рособоронэкспорт» продвигает в данном сегменте «Куб-Э».

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В США неоднократно заявляли, что БПЛА «Ланцет» представляет большую угрозу для украинских нацистов. Обозреватель Питер Сучиу в разных статьях для 19FortyFivе называл этот беспилотник «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» для ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ ликвидируют дорогостоящую технику ВСУ дронами «Ланцет».

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