Продюсер Бардаш рассказал, как бросил все в Киеве и приехал в Москву

Каким, по мнению музыканта и продюсера, будет исход спецоперации, и как сегодня «живет» его детище — Quest Pistols?

Российский и украинский продюсер Юрий Бардаш, который является автором и основателем таких известных коллективов, как «Грибы», Quest Pistols, «Нервы», после начала спецоперации бросил все в Киеве и уехал в Москву. О том, когда он вернулся в Россию, как, по его мнению, завершится военный конфликт на Украине, он рассказал в интервью KP.RU.

По словам Бардаша, в социальных сетях он высказался о своей позиции против киевского режима, находясь в Батуми. После чего пересек границу Грузии с Абхазией.

«С одним рюкзаком под лютым стрессом перешел границу Грузии с Абхазией. Слава богу, Россия меня приняла. Все будет. Знаете, в чем отличие жизни в Киеве и жизни в России? Долго запрягаем здесь, масштабы другие абсолютно. На Украине все очень быстро, маленькая страна. Россия — огромная. Дух захватывает!», — рассказал музыкант.

В ходе беседы он также поделился, что недавно побывал на концерте SHAMAN в Кремле. По его мнению, современный российский исполнитель является истинным артистом.

«Я зарядился. Да, я модный продюсер, но я — зарядился. Это настоящий артист! На Украине такого ни одного», — отметил Бардаш, вдохновленный выступлением Ярослава Дронова.

Про отношение к украинцам

На вопрос журналистов, отвернулся ли он от украинцев, Бардаш ответил коротко и по существу.

«Да, я не отвернулся. Иначе бы не вел свой телеграм-канал „Философия Бардаша“, где обращаюсь к украинцам. Как я могу отвернуться от людей, которых там на убой пачками гонят? Я, наоборот, с ними беседую и раскрываю им тот морок, в котором они оказались», — сказал продюсер.

Сын Бардаша на Украине?

По словам музыкального деятеля, сегодня ему не удается поддерживать связь с сыном.

«Жора родился в 2012 году в Лос-Анджелесе, где я прожил два года, от первой супруги. Когда начался Майдан, мы вернулись в Украину. И разошлись. Сейчас эта женщина спонсирует ВСУ, Жору бедного тягает с собой на эти дела», — посетовал звездный собеседник.

При этом он выразил надежду, что сын подрастет и даст знать всем, кто его отец, и они встретятся.

«Когда полетели ракеты, я написал: „Выезжайте из страны“. Она выставила эти слова в соцсети, подписав: мой сын общается с конченым. Хотя, я помню, когда у нее были первые успехи, она говорила — я принцесса славянская. А сейчас принцесса нацистская получилась…», — подчеркнул Бардаш.

Про Quest Pistols

Исполнители таких хитов как «Я устал», «Белая стрекоза любви», по словам создателя группы, сейчас дают мини-концерты в европейских городах, тем самым собирая деньги на ВСУ.

Бардаш напомнил, что создал группу 13 лет назад. По его словам, на сегодняшний день «эти демоны» по Европе ездят. Известно, что на концертах собирается по 25 человек. «Отец» бренда признался, что первый раз этому порадовался.

Когда и как завершится СВО по мнению Бардаша

«Пусть военные прогнозы делают. А мы здесь в тылу поддержим и за них помолимся. Тыловые прогнозы сильно раздражают ребят на фронте», — поделился мнением Юрий Федорович, в заключение интервью подытожив, что в конце концов хотел бы видеть Украину, в которой рады русским.

Ранее 5-tv.ru писал, кого Юрий Бардаш назвал лицемерами и позвал в Донбасс.