Небо под контролем: как работают расчеты ЗРК «Бук» в зоне спецоперации

Экипажи способны уничтожить практически любую воздушную цель.

На границе ДНР и Запорожской области небо контролируют расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Восток». Экипажи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» способны уничтожить практически любую воздушную цель — от беспилотников до крылатых ракет и самолетов.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков увидел работу зенитчиков. Сейчас наши основные подразделения постепенно из обороны переходят в атаку, зенитчики передвигаются вслед за ними.

«Работаем на этой прекрасной машине. <…> Большая проблема с беспилотниками. Наши на передке, летит, рисует их нам сразу звоночек — мы срисовываем птичек. Все — больше нету», — говорит начальник расчета ЗРК БУК с позывным «Патологоанатом».

Этот расчет ПВО группировки «Восток» защищает воздушные границы на стыке ДНР и Запорожья. Видит все движущиеся цели на сотню километров отсюда.

До зашифрованного района — всего пара километров пути. Впрочем, раз на раз не приходится, снять «Бук» в работе — большая удача. Стихийные налеты беспилотников ВСУ сейчас больше напоминают агонию — и не поддаются никакой военной логике.

«Даже не успевают подлететь к переднему краю. Знаете, такой стиль свой. Вылетел, поднялся, выплюнул — им все равно куда стрелять», — добавляет он.

ВСУ пытаются «засыпать» наши позициями HIMARS. Впрочем, зенитчики уже давно научились сбивать и их.

«У него прыгает высота, насмотрелись на него. Понимаем, что к тебе летит. <…> Машина распознает — легко работать», — отмечает старший оператор ЗРК «Бук» с позывным «Якут».

Эти кадры сняты накануне, в небе — тонкая белая нить идеальной формы, инверсионный след от ракеты «Бука». Через несколько секунд на земле — обломки вражеского беспилотника.

Украинский дрон точно никуда не полетит — изрешечен осколками. Промышленный, переделанный под боевой — называют «Бабой Ягой».

Зенитчики и не такое видели на радарах: в списке пораженных целей — и американские противорадиолокационные ракеты HARM и британские ALARM, все виды назойливых высотных беспилотников — у одной батареи более 70 поверженных врагов.

Впрочем, и зенитчикам тоже достается — мехвод показывает боевые ранения машины. Экипаж попал под ракетный обстрел, когда возвращался с боевого дежурства.

«Шарики здесь. И на морду попало — большая часть по верху», — делится механик-водитель с позывным «Хитман».

Водитель вывел «Бук» из-под обстрела — спас и машину, и экипаж, за которым ВСУ охотятся намеренно. Им не дают покоя огромные потери, которые уже сорвали боевикам все планы.

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