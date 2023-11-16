Три беспилотника перехвачены и уничтожены в акватории Черного моря
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Они были обнаружены около побережья Крыма.
Фото: Шамуков Руслан / ТАСС
Три беспилотника перехвачены и уничтожены в акватории Черного моря. Они были обнаружены около побережья Крыма. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два дрона над Брянской областью. Об этом сообщает Министерство обороны России.
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