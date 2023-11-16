До совершенства: как готовят штурмовиков армии России на полигонах

Они учатся стрелять из всех видов оружия и водить боевые машины.

Чтобы четко выполнять боевые задачи, будущие штурмовики оттачивают военное мастерство на полигонах. Учатся стрелять из всех видов оружия и водить боевые машины — в любую погоду и время суток, а еще оценивать обстановку и молниеносно принимать решения.

Все занятия проходят под присмотром опытных инструкторов. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова пообщалась с бойцами.

Белый частный дом — укрепление противника. Бойцы заходят с двух сторон, одна группа подбирается по окопу, за каждым поворотом может скрываться противник — или территория заминирована.

«Минируют все: двери, окопы, окна. То есть для этого мы действуем самым эффективным и безопасным способом. Мы кидаем гранаты, делаем прострелы не глядя, интуитивно. И только потом, прикрывая друг другу спину, заходим в каждую комнату, в окоп. Уже работают прицельно», — говорит инструктор по боевой подготовке с позывным «Сысой».

Взятие вражеского «опорника» — это финальный и самый сложный этап подготовки. Бойцы уже освоили стрельбу, минно-взрывное дело, тактическую медицину и еще ряд других навыков.

Один из этапов подготовки — отработка ситуации, когда бойцы попадают под артиллерийский обстрел противника. Здесь приводят в действие взрывные устройства — это имитация работы миномета калибром 120 миллиметров.

В этом отряде все — добровольцы. Каждый для себя раз и навсегда решил, что надо идти защищать Родину.

«Отец служил, дед служил, я служил — бывший контрактник. Отслужил уже немало лет, решил дальше продолжить. <…> Главное, чтобы была взаимосвязь с группой, с которой идем на штурм. <…> У нас нормально, довольно слаженная команда», — отмечает военнослужащий армии России с позывным «Бэр».

Боец с позывным «Грош» пришел сюда совсем без какого-либо боевого опыта, он не служил. Работал на швейном предприятии, шил в том числе форму для военнослужащих.

«Подготовка такая, хорошая на самом деле. Не так вот просто: иди и работай. Показывают инструкторы прям такие опытные. Многие с СВО уже. <…> Что-то неправильно сделали — объясняют ситуацию. А у нас вот так вот было — из-за такой-то ошибки случилось так вот», — делится «Грош».

У инструктора за плечами 12 лет в спецназе, работа в зоне СВО, ранение. Группу бойцов здесь подготовил уже не одну, за это его не раз благодарили те, кто вернулся с передовой — знания там пригодились.

Ранее 5-tv.ru писал, как готовят бойцов армии России на полигонах у передовой.