До совершенства: как готовят штурмовиков армии России на полигонах

Эфирная новость 37 0

Штурмовики армии России проходят боевую подготовку на полигонах

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Они учатся стрелять из всех видов оружия и водить боевые машины.

Чтобы четко выполнять боевые задачи, будущие штурмовики оттачивают военное мастерство на полигонах. Учатся стрелять из всех видов оружия и водить боевые машины — в любую погоду и время суток, а еще оценивать обстановку и молниеносно принимать решения.

Все занятия проходят под присмотром опытных инструкторов. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова пообщалась с бойцами.

Белый частный дом — укрепление противника. Бойцы заходят с двух сторон, одна группа подбирается по окопу, за каждым поворотом может скрываться противник — или территория заминирована.

«Минируют все: двери, окопы, окна. То есть для этого мы действуем самым эффективным и безопасным способом. Мы кидаем гранаты, делаем прострелы не глядя, интуитивно. И только потом, прикрывая друг другу спину, заходим в каждую комнату, в окоп. Уже работают прицельно», — говорит инструктор по боевой подготовке с позывным «Сысой».

Взятие вражеского «опорника» — это финальный и самый сложный этап подготовки. Бойцы уже освоили стрельбу, минно-взрывное дело, тактическую медицину и еще ряд других навыков.

Один из этапов подготовки — отработка ситуации, когда бойцы попадают под артиллерийский обстрел противника. Здесь приводят в действие взрывные устройства — это имитация работы миномета калибром 120 миллиметров.

В этом отряде все — добровольцы. Каждый для себя раз и навсегда решил, что надо идти защищать Родину.

«Отец служил, дед служил, я служил — бывший контрактник. Отслужил уже немало лет, решил дальше продолжить. <…> Главное, чтобы была взаимосвязь с группой, с которой идем на штурм. <…> У нас нормально, довольно слаженная команда», — отмечает военнослужащий армии России с позывным «Бэр».

Боец с позывным «Грош» пришел сюда совсем без какого-либо боевого опыта, он не служил. Работал на швейном предприятии, шил в том числе форму для военнослужащих.

«Подготовка такая, хорошая на самом деле. Не так вот просто: иди и работай. Показывают инструкторы прям такие опытные. Многие с СВО уже. <…> Что-то неправильно сделали — объясняют ситуацию. А у нас вот так вот было — из-за такой-то ошибки случилось так вот», — делится «Грош».

У инструктора за плечами 12 лет в спецназе, работа в зоне СВО, ранение. Группу бойцов здесь подготовил уже не одну, за это его не раз благодарили те, кто вернулся с передовой — знания там пригодились.

Ранее 5-tv.ru писал, как готовят бойцов армии России на полигонах у передовой.

Тема:
Спецоперация
16 нояб
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска
16 нояб
Небо под контролем: как работают расчеты ЗРК «Бук» в зоне спецоперации
16 нояб
«Все очень плохо»: сенатор заявил о катастрофе в Херсоне из-за киевского режима
16 нояб
Зеленский заявил, что против заморозки конфликта с Россией
16 нояб
«Мы хотим мира»: Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
16 нояб
Хозяева неба: лучшее видео из зоны СВО за день
16 нояб
Актера Николая Наумова внесли в список «Миротворца» за встречу с бойцами ВС РФ
16 нояб
Украинский пленный захотел остаться в России и отказался от обмена
16 нояб
Уроженец Киева актер Игорь Ливанов высказался об Украине
16 нояб
Продюсер Бардаш рассказал, как бросил все в Киеве и приехал в Москву
+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.46
-1.80 97.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия
15:19
«Разбивает сердце»: Герцог признался, кто ему дороже –палестинцы или израильтяне
15:05
«Жить невыносимо» — Лолита сделала внезапное признание о серьезном «заболевании»
14:51
Кэмерон прибыл в Киев с первым визитом в качестве главы МИД Британии
14:38
Разговоры о высоком: в Петербурге открылся девятый культурный форум
14:36
Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд