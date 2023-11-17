Невидим для ВСУ: армия России построила подземный город на передовой

Чтобы защититься от вражеских снарядов и беспилотников, наши бойцы построили на передовой целый подземный город. Это сотни метров траншей и ходов, невидимых для противника.

И, если боевики рискнут подойти поближе, они окажутся в смертельной ловушке. В подземном лабиринте побывал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На этом участке фронта обстановка сейчас стабилизировалась. Враг отошел на прежние рубежи, а на некоторых отрезках линии его стараются отбросить еще дальше.

Параллельно бойцы укрепляют свои позиции — это обязательно. Окопы подразделения выглядят таким образом — вырыты практически в человеческий рост и сообщаются друг с другом.

Зайти в одном месте и через подземный лабиринт внезапно появиться совершенно в другом — это особый прием, который придумали командиры. Везде стоят бойницы на случай прорыва — еще есть танковые щиты, и там мины.

«Все сделали своими руками. Мы окапываемся, делаем маскировку маскировочными сетями, также листьями можно укрыться и сделать это так, что тебя не заметят», — заявил боец 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады «Ветераны» Ахмед.

Окопаться сейчас особенно важно. Боевые действия полностью переходят в позиционный конфликт, где основной упор сделают на артиллерию и беспилотники.

Все перемещения противника фиксируют, кто-то на той стороне до сих пор двигается большими группами, без интервала и пауз. Расчет быстро передает координаты, в результате — прямое попадание.

Также постоянно следят и за окопами врага. ВСУ действуют аналогично, поэтому расслабляться нельзя — на каждой позиции контролем за небом теперь занимается отдельный боец.

«(Дроны ВСУ — Прим. ред.) слышно. У каждого типа дрона отдельный звук. У „Бабы-яги“ например, совсем другой звук, как бензопила работает», — уточнил военный ОДШБР «Ветераны» с позывным «Плющ».

«Баба-яга» — это народное название тяжелого промышленного дрона, который ВСУ используют для сброса. На себе он может переносить до восьми мин мелкого калибра.

Такие стараются сбивать стрелковым оружием. Окопы большой глубины на этом направлении делают в том числе и из-за обилия дронов.

И это не единственный сюрприз, который наши бойцы готовят для ВСУ. В дальнейшем прорвать оборону на этом участке будет практически невозможно.