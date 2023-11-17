К слову, часто украинские неонацисты сами принимают решение сдаться российской армии, которая предоставляет достойные условия размещения.

Более 3,5 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плену у армии России. Об этом сообщило украинское правительство по итогам встречи комиссии «по вопросам установления фактов лишения свободы».

Так, власти Украины заявили, что общее число граждан, якобы лишенных свободы, оценивается в 4 337 человек. Среди них, по данным киевского режима, — 764 гражданских лица.

Между тем в Минобороны России не раз сообщали о добровольной сдаче в плен боевиков армии Украины. Министр Сергей Шойгу отмечал, что сами неонацисты заявляли о плохом психологическом состоянии в рядах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие подразделения Вооруженных сил Украины состоят из преобладающего числа бывших заключенных. Об этом рассказал сам военнопленный ВСУ снайпер Виталий Гурин.