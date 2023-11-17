Власти Украины назвали число находящихся в плену боевиков ВСУ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Правительство Украины: более 3,5 тыс боевиков ВСУ попали в плен

Власти Украины назвали число находящихся в плену боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

К слову, часто украинские неонацисты сами принимают решение сдаться российской армии, которая предоставляет достойные условия размещения.

Более 3,5 тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плену у армии России. Об этом сообщило украинское правительство по итогам встречи комиссии «по вопросам установления фактов лишения свободы».

Так, власти Украины заявили, что общее число граждан, якобы лишенных свободы, оценивается в 4 337 человек. Среди них, по данным киевского режима, — 764 гражданских лица.

Между тем в Минобороны России не раз сообщали о добровольной сдаче в плен боевиков армии Украины. Министр Сергей Шойгу отмечал, что сами неонацисты заявляли о плохом психологическом состоянии в рядах ВСУ.

Читайте также

«Перепутали дорогу»: два грузинских наемника ВСУ сдались в плен войскам РФ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многие подразделения Вооруженных сил Украины состоят из преобладающего числа бывших заключенных. Об этом рассказал сам военнопленный ВСУ снайпер Виталий Гурин.

Тема:
Спецоперация
17 нояб
Российские войска нанесли 24 групповых удара по целям ВСУ за неделю
17 нояб
«Фокус смещается»: Зеленский заявил, что ВСУ будут отступать в зоне конфликта
17 нояб
Такое можно говорить? Столтенберг расстроил Украину новым заявлением
17 нояб
Только крупные цели: как работают ракетные комплексы «Искандер» в зоне СВО
17 нояб
«Остается пустота»: как ВС РФ ликвидируют даже хорошо спрятавшихся боевиков ВСУ
17 нояб
Залог успеха: как танкисты армии России громят боевиков ВСУ
17 нояб
«Точка сбора»: пленный рассказал, как наемники ВСУ спасаются от ударов ВС РФ
17 нояб
«Предавались магической вере»: Западу указали на поражение Украины в конфликте
17 нояб
«Успокойте эмоции»: на Украине начали давать «заднюю» в вопросе возврата Крыма
17 нояб
Украинский политик Гайдай признался, что власти разворовывают бюджет страны
-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

17:27
Ответы в детстве: почему все рвутся стать блогерами
17:20
Власти Украины назвали число находящихся в плену боевиков ВСУ
17:11
Более 20 иностранцев обратились за «золотой визой» в Россию
16:55
«Занят»: Гергиев о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров
16:43
Исполнился год: Лера Кудрявцева показала ребенка
16:27
В Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников шахты

Сейчас читают

Похоронят в закрытом гробу: раскрыта причина смерти найденного в крови Николая Плявина
«Никогда не был»: почему Григорий Лепс не пришел на премьеру дочери-актрисы
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом
Залог успешной покупки: как принимать у застройщика квартиру с чистовой отделкой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд