В Брянской области уничтожен вражеский беспилотник
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
В Брянской области уничтожен вражеский беспилотник в небе над Унечским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте.
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