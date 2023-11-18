В Брянской области уничтожен вражеский беспилотник в небе над Унечским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте.