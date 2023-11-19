Байден: конфликты в Израиле и на Украине обернутся прогрессом для мира

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 46 0

Каким образом действующие противостояния отразятся благоприятно на человечестве? Американский лидер поразмышлял над этим вопросом.

Байден: конфликты в Израиле и на Украине обернутся прогрессом для мира

Фото: www.globallookpress.com / JINI

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

Президент США Джо Байден считает, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине в будущем обернутся для мира большим прогрессом. Свое мнение он выразил в статье для газеты The Washington Post.

«Из великих трагедий и потрясений может произойти огромный прогресс», — считает американский лидер.

Байден указал, что существующие конфликты обеспечат миру в будущем больше свободы и надежд, в котором будет меньше ярости и обиды.

«Мы не должны терять решимости добиваться этих целей, потому что именно сейчас больше всего необходимы ясное видение, большие идеи и политическая смелость. Это стратегия, которую моя администрация будет продолжать проводить — на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру», — добавил глава Белого дома.

Также в статье Байден отметил, что военная помощь Украине со стороны США ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом доме сделали неприятное для Украины заявление.

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