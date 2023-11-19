Байден: поддержка Украины ограждает американские войска от участия в конфликте
Президент США назвал помощь киевскому режиму инвестицией в безопасность Америки.
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Военная помощь Украине со стороны США ограждает американских солдат от прямого участия в конфликте, написал глава Белого дома Джо Байден в статье для The Washington Post.
Президент США заявил, что поддержка киевского режима является «инвестицией в безопасность» Америки, которая отвечает не только интересам Вашингтона, но и «всего мира».
«Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю», — написал Байден.
Прежде глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что официальные лица Евросоюза воспринимают вооруженный конфликт на Украине как эпизод в компьютерной игре Fortnite. По его мнению, затягивание конфликта через поставки военной помощи из западных государств приводит только к новым жертвам и разрушениям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден не включил помощь Украине в финансирование работы кабмина США.
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