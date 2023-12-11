К какому столетию в России исчезнет зима? — прогноз климатолога

Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 5 0

Климатолог Семенов: зима в России может исчезнуть к 2100 году

К какому столетию в России исчезнет зима? — прогноз климатолога

Фото: Depositphotos / jenmax

Тема:
Погода

По словам Владимира Семенова, температура воздуха на территории нашей страны может повыситься на десять градусов.

К 2100 году в России не будет зимы. К этому приведет глобальное потепление, которое россияне уже начали ощущать, заявил замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов.

По словам специалиста, при самом неблагоприятном сценарии, если не будут сокращаться выбросы парниковых газов, к концу века в России зимой потеплеет до десяти градусов относительно нынешних значений.

«Если к февралю, где температура минус семь, добавить десять, будет плюс три. Это будет уже температура ближе к апрелю — середине марта. Мы это уже почувствовали. За последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на три-четыре градуса», — цитирует Владимира Семенова URA.RU.

В свою очередь, летом станет теплее на восемь градусов, продолжает климатолог. Все это приведет к исчезновению зимы: снега на западе России не останется, а вместо него будут обильные влажные осадки. Сельское хозяйство потеряет возможность сеять озимые, зато появятся новые более теплолюбивые культуры, прогнозирует Владимир Семенов.

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