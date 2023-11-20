«Важное послание»: представитель США прибыл на Украину с визитом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 320 0

Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев

«Важное послание»: представитель США прибыл на Украину с визитом

Фото: twitter / SecDef

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Тема:
Спецоперация

Шеф Пентагона планирует встретиться с украинскими властями. Что будут обсуждать?

На Украину с визитом прибыл шеф Пентагона Ллойд Остин. О приезде в Киев он сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter. — Прим. ред.).

Остин планирует встретиться с представителями Украины и обсудить дальнейшую поддержку.

«Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание — Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем», — сообщил Остин.

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Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не верит в прекращение конфликта с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Тема:
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