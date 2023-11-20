Танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ

Эфирная новость 37 0

По противнику прямой наводкой бьют экипажи модернизированных Т-80.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

На другом направлении спецоперации наши бойцы уничтожили хорошо вооруженную группу украинских диверсантов. По противнику прямой наводкой бьют экипажи модернизированных танков Т-80. О работе расчетов — репортаж корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили очередную американскую боевую машину пехоты Bradley. 

Тема:
Спецоперация
20 нояб
«США ориентируют»: Нарышкин о мобилизации женщин и пожилых мужчин в ВСУ
20 нояб
Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районе Купянска
20 нояб
«Каждый день сюрпризы»: Зеленский рассказал о планах в конфликте на Украине
20 нояб
Готовы? Капитан ВСУ сделал шокирующее признание про Крым
20 нояб
«Условия будут диктоваться»: как завершится конфликт на Украине
20 нояб
«Важное послание»: представитель США прибыл на Украину с визитом
20 нояб
«Не верю»: экс-премьер Украины раскритиковал позицию Трампа по конфликту
20 нояб
«Грады» накрывают плотным огнем позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
20 нояб
«Тюльпаны» в деле: как работают российские минометчики в зоне СВО
20 нояб
Радиоэлектронная борьба: как ВС РФ «взломали» украинские беспилотники в зоне СВО
-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.12
0.17 96.77
0.18
Главные «козыри» 4 знаков зодиака, за которые их ненавидят другие

Последние новости

17:14
Танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ
17:05
«Черная метка»: визит главы Пентагона в Киев назвали концом для Зеленского
16:48
Россия выразила Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе
16:41
«Феномен Черчилля»: в Британии назвали главный страх Владимира Зеленского
16:27
«Человек государственного масштаба»: Путин о смерти экс-главы Кузбасса Тулеева
16:22
«США ориентируют»: Нарышкин о мобилизации женщин и пожилых мужчин в ВСУ

Сейчас читают

Прибыль есть, а денег нет: причины и пути решения проблемы
Готовы? Капитан ВСУ сделал шокирующее признание про Крым
Почему Зеленский начал говорить о новом майдане?
Фейки, ИИ в кино, преданность делу и карьера детей: режиссер Лакисов — о профессии и не только

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд