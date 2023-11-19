Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в районе Электростали

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 73 0

Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в районе Электростали

Фото: Невар Виталий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший к Москве украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Обломки беспилотника упали в районе Электростали. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте инцидента.

Киевский режим пытался совершить атаку на Москву и в ночь на 19 ноября. Средства ПВО сбили вражеский беспилотник над территорией Богородского городского округа Московской области. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, не было.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
19 нояб
Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву
14 нояб
В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников
18 окт
«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
7 окт
Атаки дронов ВСУ, Лукашенко поддержал Зеленского, ЧП в Люберцах: главные события ночи
7 окт
Собянин: попытка атаки летевшего к Москве дрона отражена силами ПВО
17 сент
Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов
17 сент
МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена
17 сент
Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Подмосковье
17 сент
Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву
17 сент
Собянин: успешно отражена атака беспилотника на Москву
-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:29
Бывший муж Бородиной снова намекнул на беременность новой возлюбленной
0:09
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
23:45
Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в районе Электростали
23:20
Можно ли заболеть менингитом, если ходить в холод без шапки?
22:50
Умер актер из «Пеппи Длинный чулок» Фредерик Олссон
22:30
Погибла от пули в собственной квартире: кто убил актрису Зою Федорову

Сейчас читают

«Коренной перелом»: как кассетные бомбы РБК-500 повлияют на ход спецоперации
Отчим подозреваемого в убийстве друга в Ачинске рассказал о своем пасынке
Названа причина смерти актрисы спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцовой
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд