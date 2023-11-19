Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в районе Электростали
Предварительно, разрушений и пострадавших нет.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший к Москве украинский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Обломки беспилотника упали в районе Электростали. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте инцидента.
Киевский режим пытался совершить атаку на Москву и в ночь на 19 ноября. Средства ПВО сбили вражеский беспилотник над территорией Богородского городского округа Московской области. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, не было.
- 19 нояб
- Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву
- 14 нояб
- В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников
- 18 окт
- «Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
- 7 окт
- Атаки дронов ВСУ, Лукашенко поддержал Зеленского, ЧП в Люберцах: главные события ночи
- 7 окт
- Собянин: попытка атаки летевшего к Москве дрона отражена силами ПВО
- 17 сент
- Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы после атаки дронов
- 17 сент
- МО РФ: попытка Киева устроить теракт с помощью беспилотника пресечена
- 17 сент
- Собянин: еще один беспилотник уничтожен в Подмосковье
- 17 сент
- Минобороны сообщили об успешном пресечении попытки Киева атаковать Москву
- 17 сент
- Собянин: успешно отражена атака беспилотника на Москву
Читайте также
85%
0.17 96.77
0.18
Нашли ошибку?