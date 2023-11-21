Огромная пробка: непогода стала причиной транспортного коллапса на границе России и Грузии

Застрявшие люди рассказали, как пытаются согреться в походных условиях.

На границе России и Грузии — пробка в шесть километров. Военно-грузинская дорога закрыта вторые сутки. В горах — снегопад и опасность схода лавин. На КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии скопились десятки машин, в том числе огромные фуры и рейсовые автобусы. Корреспондент «Известий» Людмила Колиева — об обстановке на заснеженном перевале.

Люди потихоньку начинают просыпаться, выходят и делают себе кофе в походных условиях. У многих припасены газовые горелки. Судя по этим кадрам, снегопад в горах и сегодня не прекратится.

«Смотрели по погоде — в Гудаури вроде снег не идет, скорей всего, очистят. Может, поедем сегодня — опять-таки, наверное. Это я сам предполагаю», — поделился мужчина.

Грузинские коммунальщики жалуются, что из-за большого скопления машин спецтехника пройти не может. Убирают сейчас снег только вблизи населенных пунктов. Движение на горных участках трассы затруднено.

«Техника не может пройти, сюда приехать, чтобы расчищать. Все это должны разогнать вниз обратно, чтобы, короче, ну, техника начала ездить и чистить», — сказал очевидец.

По оценкам самих водителей, только со стороны России пробка растянулась на шесть километров. Большинство готово ждать улучшения погодных условий прямо здесь, на трассе, лишь бы не потерять очередь на КПП.

«Неудобно здесь. Хотели бы, например, в город лучше заехать, отдохнуть где-нибудь, но видите, очередь. Сейчас мы уедем — и очередь потеряем», — рассказал мужчина.

Благодаря некоторым любительским видео слышно, что в ситуацию вмешались грузинские метеорологи. Судя по звукам раскатов в горах, бойцы спецотряда стреляют по склонам с помощью специальной зенитной пушки, чтобы спровоцировать контролируемый спуск лавины.

«Небо стало голубым, вон и солнышко проглядывает», — отметила женщина.

Ожидающим в заторах сейчас только и остается снимать свои незапланированные приключения и делиться ими в соцсетях. Горячая линия службы МЧС работает в экстренном режиме, но радостных новостей для автомобилистов пока нет — погодные условия до сих пор не позволяют открыть КПП «Верхний Ларс».