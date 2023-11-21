Актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

При обстреле ВСУ в ДНР во время выступления погибла актриса, хореограф и режиссер Полина Меньших. Об этом сообщил петербургский творческий коллектив «Театр-студия Портал».

Корреспонденту 5-tv.ru удалось связаться с другом погибшей Денисом Лаврентьевым. Он подтвердил смерть артистки. И рассказал, что Меньших отравилась в Донбасс в качестве волонтера.

Предварительно, националисты нанесли удар по месту, где находилась Меньших, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Ее повезли в больницу, но не смогли спасти», — рассказал Лаврентьев.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что в страшном ДТП погиб молодой актер Максим Шахров.