Актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 323 0

Предварительно, артистка выступала, когда националисты нанесли удар из артиллерии.

Фото, видео: ВКонтакте / Театр-студия «Портал» / vk.com/portalmus; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

При обстреле ВСУ в ДНР во время выступления погибла актриса, хореограф и режиссер Полина Меньших. Об этом сообщил петербургский творческий коллектив «Театр-студия Портал».

Корреспонденту 5-tv.ru удалось связаться с другом погибшей Денисом Лаврентьевым. Он подтвердил смерть артистки. И рассказал, что Меньших отравилась в Донбасс в качестве волонтера.

Предварительно, националисты нанесли удар по месту, где находилась Меньших, из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Ее повезли в больницу, но не смогли спасти», — рассказал Лаврентьев.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что в страшном ДТП погиб молодой актер Максим Шахров.

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