Актриса Полина Меньших погибла при обстреле ВСУ в Донбассе

Предварительно, артистка выступала, когда националисты нанесли удар из артиллерии.
Фото, видео: ВКонтакте / Театр-студия «Портал» / vk.com/portalmus; 5-tv.ru
При обстреле ВСУ в ДНР во время выступления погибла актриса, хореограф и режиссер Полина Меньших. Об этом сообщил петербургский творческий коллектив «Театр-студия Портал».
Корреспонденту 5-tv.ru удалось связаться с другом погибшей Денисом Лаврентьевым. Он подтвердил смерть артистки. И рассказал, что Меньших отравилась в Донбасс в качестве волонтера.
Предварительно, националисты нанесли удар по месту, где находилась Меньших, из реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Ее повезли в больницу, но не смогли спасти», — рассказал Лаврентьев.
Ране 5-tv.ru рассказывал, что в страшном ДТП погиб молодой актер Максим Шахров.
- 21 нояб
- «Неужели верят?» — в США сделали неожиданное заявление о Путине
- 21 нояб
- Германия поставит Украине системы ПВО IRIS T-SLM и боеприпасы
- 21 нояб
- «Перелом произошел»: в «Ахмате» пообещали серьезные результаты в зоне СВО к весне
- 21 нояб
- ВСУ за сутки потеряли до 245 боевиков на донецком направлении
- 21 нояб
- Небо перекрыто: как работают комплексы «Тор-М2» в зоне спецоперации
- 21 нояб
- «Изощренная форма»: Владимиру Зеленскому предрекли трагичный финал
- 21 нояб
- «Целенаправленные удары»: ВСУ открыли «охоту» на мирных граждан с помощью дронов
- 21 нояб
- Не по плану: на Украине пожаловались на сокращение поставок оружия США
- 21 нояб
- «Возникла угроза»: ВСУ испугались перехода конфликта с ВС РФ в другую стадию
- 21 нояб
- Россиянина осудили почти на три года за отказ ехать в зону СВО на Украине
Читайте также
79%
-0.63 96.26
-0.40
Нашли ошибку?