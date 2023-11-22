Смерч-убийцу заметили у берегов Италии: воронка постоянно расширялась

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Местные жители заметили смерч у берегов Италии

Фото, видео: www.globallookpress.com / TheYachtPhoto; 5-tv.ru

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Погода

Жители в ужасе наблюдали за приближающейся воронкой.

Гигантский смерч заметили у берегов Италии. Пугающий вихрь внезапно появился в море, а затем стремительно направился прямо к курортному городу.

Жители в ужасе наблюдали за приближающейся воронкой. Но, достигнув мыса, смерч практически сразу исчез, не причинив вреда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и десятки пострадали из-за урагана, который обрушился на Сибирь. Шквалистый ветер срывал крыши с домов и ломал вековые деревья.

Из-за обрыва линий электропередачи сотни тысяч человек остались без света. Сильные повреждения получили коммунальные объекты. 

В Новокузнецке упавшее дерево рухнуло прямо на машину пожилых супругов. Под тяжестью кузов смяло как консервную банку — водитель и пассажир на переднем сидении погибли. 

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