Смерч-убийцу заметили у берегов Италии: воронка постоянно расширялась
Местные жители заметили смерч у берегов Италии
Фото, видео: www.globallookpress.com / TheYachtPhoto; 5-tv.ru
Жители в ужасе наблюдали за приближающейся воронкой.
Гигантский смерч заметили у берегов Италии. Пугающий вихрь внезапно появился в море, а затем стремительно направился прямо к курортному городу.
Жители в ужасе наблюдали за приближающейся воронкой. Но, достигнув мыса, смерч практически сразу исчез, не причинив вреда.
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