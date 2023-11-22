Армия России продвигается на краснолиманском направлении СВО

Российские подразделения закрепляются на позициях краснолиманского направления. Поддерживают продвижение пехоты расчеты ПТРК.

Мобильные группы с управляемыми ракетами уничтожают бронетехнику противника — и это реальная угроза даже для тяжелых танков. С передовой — репортаж корреспондента «Известий» Даниила Левина.

Короткая фраза, и военкор с расчетом ПТУР выдвигаются вперед. В руках у каждого десантника больше 20 килограммов.

Туман — плюс в том, что людей так разглядеть сложнее. Вот только и цель, обычно это бронированная техника, скрыта пеленой.

Хочется верить, что и противник тоже не заметит выстрел. А даже если вычислит позицию, нас там быть уже не должно. Болванка из-под ракеты брошена, вместе с установкой возвращаемся в укрытие.

Того, кто плохо учился в школе, в расчет точно не возьмут. Для этих военнослужащих важна и алгебра, и география, и физика.

«На упреждение стрелять очень тяжело, потому что надо учитывать, как движется техника. С тем учетом, что ее засекают за много километров. То есть, вычисляя ее примерную скорость, мы совершаем уже пуск, не видя при этом цели. Рассчитываем скорость ракеты, дальность до цели», — сказал командир расчета «Дема».

Корректируют парней разведчики при помощи дрона. Вот так это обычно происходит: с воздуха замечают, что украинский бронетранспортер «Казак» застыл на месте. Точные попадания десантников облегчают жизнь пехотинцев, занимающих передовые позиции на неспокойном участке краснолиманского направления.

Край опорного пункта, но уже начали прокапывать дальше траншею, чтобы соединиться с другими подразделениями или на случай эвакуации. До противника здесь примерно пять километров, поэтому, конечно, лучше ходить в безопасном месте.

Из огневых точек подразделения «Барс-12» неподалеку от Лисичанска просматриваются все окрестности. В одной бойнице установлен и накрыт пулемет Калашникова. В соседней всегда готовый к бою крупнокалиберный «Утес».

«При обнаружении противника начинаем вести огонь. Два километра. „Утес“ мощный, пробивает пикапы», — отметил военнослужащий добровольческого отряда «Барс-12» «Виталич».

Наша разведка докладывает о росте потерь с украинской стороны. Те в ответ постоянно обстреливают город, в том числе гражданские объекты.

«Когда прилет, уже страха такого нет у нас. Уже привычка. Настоящие мужики здесь находятся, сразу видно. Лично у меня перед камерой больше страха, чем перед врагом», — признался военнослужащий отряда «Барс-12» с позывным «Бизон».

Все в добровольческом отряде «Барс-12» — военнослужащие с большим боевым опытом. Так, 34-летний медик из Крыма с позывным «Чао» — еще и один из самых молодых, он подписал контракт после того, как в зону СВО отправился брат.

«Я здесь нужен! На данный момент стране нужны бойцы. Обладаю навыками медицинскими, готов ими делиться. Это моя большая семья, для этого здесь и нахожусь», — отметил медик отряда «Барс-12» с позывным «Чао».

Родственник «Чао» сейчас — на херсонском направлении. Стараются чаще созваниваться, обмениваться новостями. Дома, в Ялте, должны встретиться под Новый год во время праздничного отпуска.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ.